Грищенко приостанавливает членство в Партии регионов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Константин ГРИЩЕНКО приостановит свое членство в Партии регионов на время работы послом Украины в России.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью украинской службе радиостанции “Би-Би-Си”.

“Что касается принципов, которые исповедует Партия Регионов, он (ГРИЩЕНКО) как государственный служащий, который принимал присягу, он, безусловно, на это время приостановит свое членство в партии. Такая практика существует везде в мире. Но как человек, как политик, я считаю, что он принесет государству пользу. Я в этом уверен”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов также добавил, что назначение К.ГРИЩЕНКО послом в России состоялось не по инициативе Партии регионов. “Это была инициатива со стороны власти. Скорее всего, со стороны Президента Украины. И это вполне понятно, потому что таких кадров, как ГРИЩЕНКО, - их в Украине немного. Это действительно профессионал, который будет отстаивать интересы нашего государства. И он это будет делать профессионально на дипломатической работе”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны К.ГРИЩЕНКО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в России.