Регионалы говорят, что накопали «очень много» на Луценко

Фракция Партии регионов настаивает, чтобы была продолжена работа Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств и фактов нарушения Конституции и законов Украины, а также многочисленных злоупотреблений служебным положением министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании согласительного совета заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что срок работы этой комиссии завершился, однако ее председатель просит продолжить срок деятельности ВСК, поскольку «материалов наработано очень много».

Как сообщал УНИАН, 7 марта Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств и фактов нарушения Конституции и законов Украины, а также многочисленных злоупотреблений служебным положением министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО.

Автором проекта соответствующего постановления был народный депутат Николай ДЖИГА (фракция Партии регионов).

В документе отмечается, что задачей деятельности Временной следственной комиссии является расследование фактов и обстоятельств нарушений Ю.ЛУЦЕНКО Конституции и законодательства, в том числе после его назначения на должность министра внутренних дел.

Автор проекта постановления отмечал, что основанием для создания ВСК стали сообщения в интернет-изданиях о фактах нарушения действующего законодательства, которые нуждаются в проверке для подтверждения или опровержения уполномоченными органами.