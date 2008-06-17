НУ-НС и БЮТ готовы выполнить требование оппозиции

Фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ согласны сначала рассмотреть программу приватизации на 2008 год, а затем вопрос об освобождении председателя Фонда Государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, в частности, отметил, что фракция поддерживает требование оппозиции относительно необходимости рассмотрения сначала проекта программы приватизации, а затем вопроса об освобождении от должности председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Такую позицию поддержал и лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО. При этом он отметил, что должен быть рассмотрен не только вопрос об освобождении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, но и о назначении нового председателя ФГИУ (как известно на эту должность внесена кандидатура народного депутата, представителя фракции БЮТ Андрея КОЖЕМЯКИНА – УНИАН).