Тимошенко и Генсек НАТО проводят встречу в клубе Кабмина

В Киеве проходит встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в клубе Кабинета министров Украины.

С украинской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Предполагается, что после встречи состоится совместный брифинг Ю.ТИМОШЕНКО и Я.СХЕФФЕРА.

Как сообщалось, делегация Североатлантического Совета и Генеральный секретарь НАТО находятся в Украине с двухдневным визитом по приглашению Президента Украины в развитие принятого Бухарестским саммитом Альянса решения о начале периода интенсивных контактов с Украиной на высоком политическом уровне с целью активизации политического диалога между нашим государством и НАТО.