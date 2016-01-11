Порошенко: армия переходит по показателям подготовки и оснащения к стандартам НАТО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно переходят по показателям подготовки, технического оснащения и всестороннего обеспечения к стандартам НАТО.
Об этом заявил президент Петр Порошенко сегодня во время встречи с военнослужащими 44-й отдельной артиллерийской бригады в Тернополе, передает корреспондент УНИАН.
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«Практические меры по развитию Вооруженных сил Украины будут сопровождаться реформированием Минобороны и Генерального штаба, которые уже сейчас переходят на структуру и принципы работы, принятые в странах - членах НАТО», - отметил глава государства.
«Я могу это подтвердить, потому что во время посещения Центра специальных операций НАТО в Бельгии мы получили четкую поддержку реформаторских усилий руководства ВСУ», - добавил президент.
Также, по его словам, будет продолжаться постепенное приближение ВСУ по показателям подготовки, технического оснащения и всестороннего обеспечения к стандартам Альянса.