НАТО инициировало создание рабочих групп по переходу ВСУ на стандарты Альянса

Об этом сообщил руководитель проектного офиса реформ Андрей Загороднюк во время заседания Совета реформ при Министерстве обороны Украины, передает "Европейская правда".

По словам Загороднюка, в следующем году проект электронных закупок расширится, планируется внедрить системы автоматизированного управления во всем ведомстве, расширить эксперимент по питанию военнослужащих.

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"Полностью пересматривается процесс работы Департамента госзакупок. Вместе с компанией Ernst&Young он начнет работать по западным стандартам. Совместно с ОБСЕ разрабатывается проект развития системы методического контроля за Вооруженными Силами гражданского контроля, который заработает с первого квартала следующего года", - сказал он.

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Также Загороднюк анонсировал создание центров обслуживания военнослужащих. По его словам, системы военкоматов будут перенаправлены на решение проблем и удовлетворение потребностей военнослужащих.