Луценко собрал новые материалы на Черновецкого

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что протокол о коррупции, составленный в отношении председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, будет переквалифицирован в материалы для возбуждения уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе, отвечая на вопрос журналистов.

«Скорее всего, протокол будет переквалифицирован в материал для возбуждения уголовного дела в связи с тем, что мы выявили новые эпизоды. И вместо незначительного ущерба, их будет достаточно для возбуждения нового уголовного дела», - сказал министр.

Говоря о перспективах этого дела, материалы которого должна будет затем расследовать Генпрокуратура, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «В крайнем случае, если бы там (в материалах протокола – УНИАН) не было столько громких фамилий, я уверен, что прокуратура возбудила бы дело моментально. Как она поведет себя в этот раз, покажет время, но соответствующие материалы для возбуждения уже уголовного дела есть».

Как отметил министр, милиция установила, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ “незаконно раздавал премии чиновникам не в одном районе Киева, а во всех, и суммы составляют около 100 тыс. грн.”.

Как сообщал УНИАН, в результате проведенной ГлавКРУ проверки КГГА и райгосадминистраций столицы были установлены факты нарушения действующего законодательства, которые привели к незаконному начислению и выплатам надбавок «за высокие достижения в труде» и завышению размера премий и других выплат отдельным председателям райгосадминистраций Киева и их заместителям.

По данному факту сотрудники столичного УБОП составили протокол о коррупции со стороны председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в соответствии с нарушением требований закона Украины о борьбе с коррупцией в связи с предоставлением незаконных преимуществ во время подготовки и принятия нормативно-правовых актов.

Соответствующий протокол о коррупции был передан в Голосеевский суд. Вместе с тем Голосеевский райсуд 30 мая возвратил для доработки в МВД этот административный протокол в отношении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.