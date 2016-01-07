Аваков о критике ВСУ касательно идеи уволить всех судей: "Плевать на такую корпоративность"

Таким образом Аваков на своей странице в Facebook отреагировал на заявление Верховного суда, который осудил идею министра и обвинил его в самопиаре.

"Верховный суд, обширным текстом отреагировал на дискурс, предложенный мной и рядом других политиков о полной перезагрузке судов. Верховный Суд счел это популизмом и намекнув – мол не лезьте, занимайтесь своим – мы тут грамотные и без всяких политиков из исполнительной власти разберемся – ушел в венецианский астрал.. Зацепило их выходит. Опасаются", - написал министр.

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Аваков отметил, что судебная реформа касается не только судей, но и политиков, "получивших на выборах мандат на работу и ответственность перед людьми".

"Я понимаю, что судейский клан начнет что есть силы защищать себя – не допуская даже дискурса о реальных изменениях. И мне плевать на такую корпоративность", - заявил он.

"Нынешняя система судов себя полностью дискредитировала. Не признавать это, прятаться от этого – удел недалекого, обреченного на крах общества. Мириться с этим нельзя!" - подчеркнул министр, добавив, что изменить ситуацию может только перезагрузка судебной системы.

И СНОВА - О СУДЕ И СУДЬЯХ.Верховный суд, обширным текстом отреагировал на дискурс, предложенный мной и рядом других по... Posted by Arsen Avakov on Wednesday, January 6, 2016

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Как сообщал УНИАН, глава МВД Арсен Аваков предлагает на три месяца остановить работу судов в Украине для формирования новой судебной системы. По его мнению, необходимо вернуться к радикальному проекту, на котором настаивал в свое время «Народный фронт», но не получил поддержки. "Речь тогда шла о полной(!) замене судейского корпуса. Полной перезагрузке – с новым набором, профессиональным конкурсом и реальной внешней аттестацией нынешнего судейского корпуса", - сказал Аваков.