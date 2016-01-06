В ВСУ считают, что призывы к увольнению всех судей не имеют под собой объективных и правовых оснований

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВСУ по поводу распространения публичных призывов к увольнению всех судей.

В ВСУ отметили, что "цель судебной реформы – это качественно новые правила функционирования судебной системы для гарантирования защиты прав человека, и для выработки конструктивных предложений по проведению судебной реформы президентом Украины были созданы соответствующие профессиональные институты, в частности, Совет по вопросам судебной реформы и Конституционная комиссия".

Вместе с тем, в суде отметили, что "реформаторские инициативы часто бывают радикальными, политически окрашенными и собственно далекими от цели реформы".

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"Поэтому не только для профессиональных юристов, но и для любого гражданина, члена украинского общества, важно в определенной мере критически воспринимать громкие заявления о судебной реформе, которые делают публичные люди", - считают в суде.

В частности, с наступлением 2016 года, отметили в ВСУ, некоторые представители исполнительной власти "публично "реанимируют" идею тотального увольнения всех без исключения судей Украины и навязывают обществу эту идею как единственно эффективный метод проведения судебной реформы".

"Реформаторские инициативы, направленные на увольнение всех судей в Украине, не новы. Они были предметом тщательного анализа и дискуссий на национальном уровне, в том числе и в процессе работы Конституционной комиссии, и не нашли поддержки вследствие своей беспочвенности", - говорится в сообщении.

Конституционная Комиссия, отметили в ВСУ, по результатам напряженной работы выполнила свою задачу – наработала, одобрила и подала президенту Украины предложения конституционных изменений в сфере правосудия, которые должны стать базисом для дальнейшего проведения судебной реформы. Указанные предложения одобрил Национальный совет реформ, глава государства внес соответствующий законопроект в парламент, Верховная Рада Украины 22 декабря 2015 года направила его в Конституционный Суд Украины для заключения, напомнили в суде.

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Кроме того, проект изменений в Конституцию Украины в части правосудия, подготовленный Конституционной Комиссией, получил одобрительные отзывы со стороны Венецианской комиссии. "И наоборот, инициативам увольнения всех судей Венецианская комиссия дала негативную оценку. Заметив, что увольнение всех судей, кроме исключительных случаев, таких как конституционный дисконтинуитет, не соответствует европейским стандартам и принципу верховенства права, к тому же заменить всех судей (более 8000 человек) невозможно без ущерба для непрерывности отправления правосудия (пункт 37 Заключении CDL-AD(2015)027 от 26 октября 2015 года)", - отметили в ВСУ.

Несмотря на эти обстоятельства, отмечается в сообщении, "отдельные высшие должностные лица органов исполнительной власти снова навязывают обществу идею тотального увольнения всех без исключения судей, хотя эта идея в процессе политической дискуссии уже была отвергнута".

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"Таким образом новый всплеск подобных публичных призывов не имеет под собой никаких объективных, правовых оснований и выглядит как личная пиар-кампания отдельных должностных лиц, направленная на временное повышение собственных политических рейтингов за счет манипулирования общественным мнением. Представителям исполнительной власти как публичным лицам следует уменьшить концентрацию личного внимания на судебной реформе, направив вместо этого максимум усилий, времени и энергии на эффективное реформирование сфер собственной ответственности, в частности, по исполнению судебных решений для уменьшения количества обращений наших граждан в Европейский суд по правам человека, относительно структуры правоохранительных органов, функционирования нововведений в сфере безопасности дорожного движения", - считают в ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в октябре премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство выступает за проведение масштабной судебной реформы и полную замену судейского корпуса в Украине с увольнением 9 тыс. судей.

Конституционная комиссия Украины не поддерживает тотального увольнения всех судей, ибо это, по мнению членов комиссии, подрывает независимость судебной ветви власти.