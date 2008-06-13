Ющенко поставил Тимошенко перед фактом

Вопрос эффективности оборонно-промышленного комплекса страны должен оставаться одним из важнейших приоритетов национальной политики государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил сегодня Президент, открывая в Днепропетровское совещание с генеральными конструкторами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины на тему: «О состоянии дел в сфере разработки нового и модернизации существующего вооружения и военной техники для нужд ВСУ, имеющихся проблемах и путях их решения».

«Когда мы говорим о теме обороноспособности, эффективности работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, мы это рассматриваем, безусловно, как ведущий приоритет национальной политики. Так было и так должно быть всегда», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что сегодня существует пакет нерешенных вопросов по этой теме. Идет речь, в частности, о реализации на должном уровне концепции структурной перестройки ОПК и трех государственных программ, которые касаются реформирования и развития ОПК, вооружения и военной техники, подготовки, производства и создания специальных технологий и материалов для изготовления нового и модернизации существующего вооружения.

По убеждению главы государства, сегодня является чрезвычайно актуальным обсуждение разных аспектов развития оборонного дела, начиная от политики новейших разработок до экономики отдельных оборонных предприятий и места и роли государства в функционировании ОПК.

Президент обратил внимание участников совещания на то, что уже через две недели парламент будет рассматривать изменения в государственный бюджет на текущий год. «Я хочу сразу четко заявить: я займу самую категорическую позицию в том, что политика 2008 года, начиная от обеспечения украинской армии новейшими или модифицированными разработками, завершая финансированием соответствующих разработок, будет финансироваться как отдельный приоритет», - отметил Президент.

Он призвал участников совещания быть активными проводниками этой темы.

«У нас есть большой шанс, чтобы эта позиция нашла понимание прежде всего в парламенте Украины при рассмотрении и утверждении конечной версии бюджета-2008 и приоритетов бюджета 2009 года», - считает В.ЮЩЕНКО.

В совещании принимают участие секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА, первый заместитель министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН, председатель Государственной пограничной службы Николай ЛИТВИН, генеральный директор Национального космического агентства Юрий АЛЕКСЕЕВ, председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий ЧЕБОТАРЕНКО, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Сергей КИРИЧЕНКО, заместитель министра обороны Богдан БУЦА.