В Генпрокуратуре отрицают, что Царев давал показания против Корбана

Об этом сказал прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.

По словам прокурора, Царев никаких показаний против Корбана не давал. «Более того, он находится в розыске. И нам самим было бы интересно установить его местонахождение, пообщаться с ним, прежде всего, по поводу его сепаратистских заявлений и действий», - отметил Куценко.

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Как сообщал УНИАН, Корбан сегодня, 5 января, заявил, что Генпрокуратура привлекает к делу в отношении него показания сепаратистов, в том числе Царева.

По его словам, в Украине судят невиновных, патриотов, активистов, волонтеров и тех, кто сражается за Родину на Донбассе. «А тех, кого нужно судить, тех, кто является пятой колонной Кремля и хорошо и вольготно чувствует себя в Украине сегодня, тех, кто привел сюда войну, тех, кто привел сюда коррупцию, - их не судят», - сказал Корбан.

«По последней информации, которой я владею, даже сепаратист Царев дает показания Генеральной прокуратуре против меня. Вообще, можно ли было себе такое представить, когда разворачивались все эти драматические события для страны после Майдана в марте 2014 года, что сегодня сепаратисты будут против меня или других патриотов сотрудничать с Генпрокуратурой и давать показания ...», - сказал Корбан.