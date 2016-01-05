В Генпрокуратуре отрицают, что Царев давал показания против Корбана
В Генеральной прокуратуре Украины опровергают заявление лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана о том, что якобы бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев давал показания против него.
Об этом сказал прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.
По словам прокурора, Царев никаких показаний против Корбана не давал. «Более того, он находится в розыске. И нам самим было бы интересно установить его местонахождение, пообщаться с ним, прежде всего, по поводу его сепаратистских заявлений и действий», - отметил Куценко.
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Как сообщал УНИАН, Корбан сегодня, 5 января, заявил, что Генпрокуратура привлекает к делу в отношении него показания сепаратистов, в том числе Царева.
По его словам, в Украине судят невиновных, патриотов, активистов, волонтеров и тех, кто сражается за Родину на Донбассе. «А тех, кого нужно судить, тех, кто является пятой колонной Кремля и хорошо и вольготно чувствует себя в Украине сегодня, тех, кто привел сюда войну, тех, кто привел сюда коррупцию, - их не судят», - сказал Корбан.
«По последней информации, которой я владею, даже сепаратист Царев дает показания Генеральной прокуратуре против меня. Вообще, можно ли было себе такое представить, когда разворачивались все эти драматические события для страны после Майдана в марте 2014 года, что сегодня сепаратисты будут против меня или других патриотов сотрудничать с Генпрокуратурой и давать показания ...», - сказал Корбан.