Климкин пожелал украинцам провести 2016-й год с "огнем в глазах"
01:36, 01 января 2016Политика
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Глава Министерства иностранных дел Украины поздравил сограждан с Новым годом.
Климкин приветливая граждан Украины с Новым годом / Фото УНИАН
Соответствующее поздравление он разместил на своей странице в Twitter.
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"С Новым Годом! В чем-то мы уже победили в 2015, а в другом победим в 2016! Желаю всем провести этот год с огнем в глазах и драйвом в действиях)", - подчеркнул министр иностранных дел.
С Новым Годом! В чем-то мы уже победили в 2015, а в другом победим в 2016! Желаю всем провести этот год с огнем в глазах и драйвом в действиях)
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 31, 2015
Напомним, ранее сегодня президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. В своем видеоприветствии он вспомнил бойцов АТО, решение ЕС о готовности Украины к безвизовому режиму и ЗСТ с Европейским союзом.
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