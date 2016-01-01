Климкин пожелал украинцам провести 2016-й год с "огнем в глазах"

Соответствующее поздравление он разместил на своей странице в Twitter.

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"С Новым Годом! В чем-то мы уже победили в 2015, а в другом победим в 2016! Желаю всем провести этот год с огнем в глазах и драйвом в действиях)", - подчеркнул министр иностранных дел.

С Новым Годом! В чем-то мы уже победили в 2015, а в другом победим в 2016! Желаю всем провести этот год с огнем в глазах и драйвом в действиях) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 31, 2015

Напомним, ранее сегодня президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. В своем видеоприветствии он вспомнил бойцов АТО, решение ЕС о готовности Украины к безвизовому режиму и ЗСТ с Европейским союзом.