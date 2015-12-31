Обвиняемый в заангажированности судья рассмотрит апелляцию на арест Корбана

Об этом свидетельствуют данные автоматического распределения дел Апелляционного суда города Киева, опубликованные на его сайте. Масенко назначен судьей-докладчиком.

Кроме него, в составе суда также судьи Валерий Лашевич и Виктор Глиняный. Апелляционная жалоба была подана 30 декабря, дата рассмотрения ее пока не назначена.

Как сообщали СМИ, источник в БПП заявил об «общем понимании» с Администрацией Президента в отношении назначения конкретного судьи для рассмотрения апелляции на решение судьи Николая Чауса об аресте Геннадия Корбана.

Источник сообщал, что председательствовать на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы должен судья Денис Масенко. Этого судью перевели в Киев из Луганской области. Ранее народный депутат Олег Ляшко обвинил Масенко в заангажированности в интересах Банковой по делу Игоря Мосийчука.