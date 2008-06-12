Кильчицкая устала от выборов и взяла больничный
09:15, 12 июня 2008Политика
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Зампред КГГА не показывается на публике
Ирэна Кильчицкая давно не показывалась на публике и даже прошел слух, что зампред КГГА уволилась, пишет Сегодня. То ли из-за беременности, то ли из-за высоких нагрузок на работе, то ли из-за некоего конфликта с секретарем Киеврады Олесем Довгим, делает предположения газета.
В КГГА и в приемной Кильчицкой журналистов заверили, что она неделю назад ушла на больничный. Устала от выборов и приболела. Когда Кильчицкая вернется, пока непонятно, отмечает издание.
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