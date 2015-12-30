Кабмин согласовал военно-медицинскую доктрину и передал ее на рассмотрение Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Военно-гражданского координационного штаба медицинской помощи, заместитель министра обороны Юрий Гусев. «Военно-медицинская доктрина разработана, рассматривалась Офисом связи НАТО, были высказаны определенные замечания и предложения, которые учтены. На сегодняшний день военно-медицинская доктрина согласована Кабинетом министров Украины и передана на утверждение верховному главнокомандующему ВСУ, президенту Украины Петру Порошенко», - сказал Юрий Гусев.

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Кроме того, он сообщил, что Военно-гражданский координационный штаб утвердил ситуационные планы, которые будут вводиться в случае обострения ситуации во время проведения АТО на востоке Украины.

«Такие ситуационные планы являются секретными, и они выписывают алгоритм действий по координации сил и медицинских средств для того, чтобы спасти жизни наших военнослужащих», - отметил Гусев.