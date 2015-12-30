В Нью-Йорк прибыл новый представитель Украины при ООН
10:07, 30 декабря 2015Политика
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В Нью-Йорк прибыл новый представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.
Ельченко заменил в украинском миссии в Нью-Йорке посла Юрия Сергеева / Фото УНИАН
Об этом Постоянное представительство Украины при ООН сообщает в Twitter.
"Сегодня в Нью-Йорк прибыл представитель Украины при ООН Ельченко", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, Ельченко заменил в украинском миссии в Нью-Йорке посла Юрия Сергеева.
С 1 января 2016 года Украина начнет выполнять обязанности непостоянного члена в Совете безопасности ООН.
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