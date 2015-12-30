В Нью-Йорк прибыл новый представитель Украины при ООН

Об этом Постоянное представительство Украины при ООН сообщает в Twitter.

"Сегодня в Нью-Йорк прибыл представитель Украины при ООН Ельченко", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Ельченко заменил в украинском миссии в Нью-Йорке посла Юрия Сергеева.

С 1 января 2016 года Украина начнет выполнять обязанности непостоянного члена в Совете безопасности ООН.