России нужен не Донбасс, а вся Украина

Не секрет, что в Кремле хозяин один, а башен, которые нашёптывают ему на ухо, несколько. Каждая из этих «башен» или групп влияния решает свои задачи. Возникла целая команда, которая распределяет деньги для оккупированного Донбасса. Их как раз все устраивает: они вроде несут «русский мир» и одновременно тихо пилят бюджет. В такой ситуации кремлевские решалы могут показать свою значимость перед царём и рассчитывать на его милость.

Однако «серые кардиналы» повыше понимают, что остановившись на части Луганской и Донецкой областей, глобально Россия ничего не выиграла. Да, приросла де-факто разрушенным ею же дотационным регионом, однако все остальная Украина готова смотреть на соседей, любящих поговорить о братстве, исключительно через прицел.

Назначения в Контактную группу Бориса Грызлова, одного из ближайших доверенных лиц Путина, ставит цель все же попробовать заставить официальный Киев «согласовать» выборы на оккупированном Донбассе. Этот человек, как постоянный член российского Совбеза, принимал непосредственное участие в создании планов по отжиму юго-восточных областей Украины.

Кремль устраивают действующие марионетки на Донбассе, а отстрел буйных уже завершён.

Таким образом, представление Кремля о голосовании на Донбассе весьма своеобразно, но предельно ясно: подсчет должен проводить младший коллега Чурова (глава ЦИК РФ), а баллотироваться – исключительно сепаратистские клоны «Единой России», участие всеукраинских партий крайне нежелательно. Менять или смещать главарей захваченных частей Донецкой и Луганской областей также никто не планирует. Кремль устраивают действующие марионетки, а отстрел буйных уже завершён.

Одновременно представители Москвы на всех уровнях будут заявлять о своем выполнении Минска-2, тем самым растягивая переговорный процесс. Расчет простой: заморозить существующие статус-кво на Донбассе до выборов президента и Верховной Рады Украины. Играя, как обычно, на внутриукраинских противоречия, по представлениям кремлевских стратегов, можно будет втолкнуть обратно Донбасс в сегодняшнем виде в Украину, но с «особым статусом» и без фактического подчинения Киеву. Задача минимум – отодвинуть от власти Порошенко и Яценюка. Досрочные выборы в украинский парламент могут ускорить этот процесс. Если к власти не придут реваншисты, то ситуация закрепится окончательно по примеру Приднестровья.

Желание Киева выполнить политическую часть Минских соглашений будет использовано только лишь для реализации московского видения «устройства Украины».

Минский процесс для Кремля – всего лишь ширма, за ней постепенное втягивание оккупированных частей Донецкой и Луганской областей в российское пространство. Захваченную территорию никто в Кремле возвращать не думает. Причем в случае желания у Киева выполнить политическую часть Минских соглашений, это будет использовано только лишь для реализации московского видения «устройства Украины». Управляемые Москвой пророссийские боевики будут до бесконечности заниматься «согласованием» и озвучивать старые требования Кремля: федерализация, русский язык в качестве второго государственного, внеблоковый статус.

В Москве пока не планируют «сливать Донбасс», потому что нужно удержать всю Украину. По крайней мере, именно так восприняты кремлевскими исполнителями слова Путина о том, что Россия не может «отдать на съедение националистам» русскоязычное население Донбасса. Оккупант настроен закрепиться надолго, ведь работа, как говорят в Белокаменной, «по государственному строительству» в захваченных частях Луганской и Донецкой областях не прекращается. Такова уж кремлевская логика, как чемодан без ручки: захватили – будут держать оккупированную территорию, пусть даже безжизненную. Сегодня никого не интересует мнение людей, которые когда-то кричали «Путин введи войска». Такой вот он, бессмысленный и беспощадный «русский мир». Так, что не стоит надеяться, что этот мир будет разрушен падением цен на нефть или внезапным полетом Путина на Марс.

Роман Цимбалюк