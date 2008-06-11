Червоненко не хочет, чтоб от него отмахивались

Кабинет министров отклонил предложение руководителя Национального агентства по подготовке и проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгения ЧЕРВОНЕНКО о придании этой структуре статуса специального органа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.ЧЕРВОНЕНКО сообщил журналистам в Кабинете министров Украины.

«Мне важен конечный результат для страны. Вопрос не в ЧЕРВОНЕНКО, а вопрос в том, что нужен орган, который будет заниматься только вопросами Евро, который будет слышать, а не от которого отмахиваются, потому, что мы мешаем своей прозрачной и публичной позицией», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Руководитель Нацагентства также сообщил, что намерен обратиться за поддержкой по этому вопросу к Президенту Украину Виктору ЮЩЕНКО и парламентариям.

Е.ЧЕРВОНЕНКО также выразил недоумение по поводу того, что правительство проводило совещание по развитию аэропортов и реконструкции НСК «Олимпийский» без участия представителей Национального агентства.

В свою очередь, министр по делам семьи, молодежи и спорту Юрий ПАВЛЕНКО назвал нереальной идею придания специального статуса Национальному агентству. «Вопрос специального статуса не решает ничего. Тем более что принятый закон о Кабинете министров не предусматривает каких-либо организаций, подчиненных непосредственно Кабинету министров, а только через координацию конкретных министров. Закон о Кабинете министров изменил структуру правительства и ответственности разных органов», - сказал он.

В тоже время министр подчеркнул, что правительство выступает за предоставление Национальному агентству больших возможностей для работы, а также намерено усиливать систему межведомственной координации по вопросам к подготовке Евро-2012. «Специальный статус создает ненужную коллизию в дальнейшей деятельности. Нужно де-факто говорить о создании условий для Национального агентства, чтобы его структура отвечала требованиям УЕФА, имела четкую систему организации и ответственности», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

Справка УНИАН. Правительство сегодня на заседании рассматривало проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине».