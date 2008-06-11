Медведько объяснил, почему отцепился от Жвании

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО отозвал свое заявление из Святошинского райсуда города Киева о пересмотре решения Радянского райсуда столицы от 10 сентября 1999 года, который подтвердил, что народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ проживает в Украине с 1991 года, в связи с тем, что Генпрокуратура готовит апелляцию на данное решение к Апелляционному суду столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, позволивших народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключается в противоречии данных о часовых периодах пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

Сегодня Святошинский районный суд Киева удовлетворил просьбу генерального прокурора Украины А.МЕДВЕДЬКО об отзыве из этого суда его заявления о пересмотре решения Радянского райсуда столицы от 10 сентября 1999 года, которым было подтверждено проживание в Украине с 1991 года народного депутата Украины Давида ЖВАНИИ.