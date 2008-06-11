Тимошенко думает, что ее правительство - лучшее за 17 лет

Тимошенко ожидает в 2008 году увеличения урожая зерновых почти вдвое

Киев. 11 июня. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что урожай зерновых в 2008 году будет почти в два раза больше, чем в прошлом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

“Мы можем иметь по всем расчетам всех специалистов до двух раз больше урожай зерновых, чем в прошлом году”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что не знает других правительств, которые бы за 17 лет “давали такие результаты в стране”.

Справка УНИАН. Урожай зерна в Украине в 2007 году составил 29 млн. тонн, что на 15% ниже показателя 2006 года.