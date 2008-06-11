У Тимошенко с губернаторами будет "отдельный" разговор

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня провести телефонный разговор с губернаторами Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей и руководством Киева, где в мае были отмечены наихудшие показатели инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на заседании Кабинета министров.

Премьер отметила, что показатели в этих областях значительно хуже показателей других регионов, в которых инфляция близка к нулю, а в Тернопольской и Черновицкой областях зафиксирована дефляция.

Ситуация с высокой инфляцией, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, «не объясняется никакими макроэкономическими процессами».

“У меня сегодня с ними (руководителями регионов – УНИАН) будет отдельный телефонный разговор. Мне хотелось бы услышать объяснения, почему половина областей сработали безупречно и высокопрофессионально, и почему руководители этих областей смогли найти способы преодоления инфляционных процессов и принять верные антиинфляционные меры, а эти 5 областей - ни возможности, ни желания, и, как следствие, тянут всю Украину на низкие уровни инфляционных показателей”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.