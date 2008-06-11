Врач Ющенко не видела признаков пищевого отравления

Профессор Ольга БОГОМОЛЕЦ, которая была лечащим врачом Виктора ЮЩЕНКО после его отравления, утверждает, что не видела у нынешнего главы государства симптомов пищевого отравления.

Об этом она заявила в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» от 11 июня 2008 года.

Отвечая на вопрос связан ли, по ее мнению, вызов в Генпрокуратуру с последними заявлениями депутата Давида ЖВАНИИ о том, что болезнь В.ЮЩЕНКО вызвало пищевое отравление, О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что подобное заявление не более чем инсинуация. “Думаю, следствие рассчитывает, что описания клинических проявлений, которые я тогда наблюдала, могут помочь установить истину при расследовании уголовного дела. Подчеркну, что в те два года я не видела у него симптомов пищевого отравления или хронического панкреатита”, - сказала она.

О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что начала лечить В.ЮЩЕНКО уже после его отравления. «Моя задача состояла в том, чтобы максимально улучшить внешний вид пациента. Я даже летала с Виктором Андреевичем в командировки. Но потом ушла с должности из-за беременности», - подчеркнула она.

При этом О.БОГОМОЛЕЦ отказалась рассказывать о том, на какие вопросы ей пришлось отвечать у следователя. «Девятого июня в мою клинику дерматокосметологии пришел сотрудник Службы безопасности и принес повестку. Поэтому во вторник я полдня была в Генпрокуратуре», - сказала она.