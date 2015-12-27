Дело Корбана: Защита просит суд о перерыве, чтобы прокуроры выполнили постановление о медицинском свидетельствовании
Защита лидера партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадия Корбана просит суд объявить перерыв в заседании, чтобы прокуроры в предусмотренный действующим законодательством способ смогли выполнить определение суда от 26 декабря о проведении судебно-медицинского обследования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Оксана Томчук сказала во время судебного заседания.
"Учитывая то, что определение суда от 26 декабря 2015 года невыполненно, и это подтвердил нам прокурор, я прошу суд немедленно объявить перерыв и дать возможность прокурору выполнить и обеспечить такое выполнение. Мы не будем каким-то образом этому мешать, я могу это пообещать, потому что мы сами в этом заинтересованы", - заявила Томчук.
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Вместе с тем она подчеркнула, что указанное определение суда необходимо выполнить в порядке, предусмотренном действующим законодательством с привлечением людей, которые имеют на это право, государственных учреждений, которые имеют на это право".
При этом она обратила внимание, что в воскресенье ни одно учреждение не работает, чтобы осуществить судебно-медицинское обследование.
Она сказала, что только после результатов выводов экспертов, которые установят факт того, может ли Корбан участвовать в заседании, будет принято решение о его участии в суде. "Передвигаться, уважаемый (к прокурора Александру Голинченко - УНИАН), в коляске, наверное, в туалет своей палаты, а не принимать участие в судебном заседании, которое длится много часов", - заявила адвокат.
Прокурор Голинченко заявил, что, по его мнеию, достаточно 10-15 минут, чтобы определить может ли Корбан участвовать в судебном заседании.
Судья заявил, что суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.