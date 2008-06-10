Ющенко написал Тимошенко о деньгах, понапрасну лежащих в бюджете

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО взять под личный контроль вопрос своевременного выполнения в полном объеме расходной части Государственного бюджета с осуществлением соответствующей корректировки бюджетной росписи по расходам.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, об этом говорится в письме Президента на имя Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сейчас в бюджетной сфере очертился ряд проблем, нуждающихся в неотложном решении на государственном уровне. Меня беспокоит, что при условии выполнения и даже перевыполнения плана поступлений по общему фонду государственного бюджета за январь-апрель текущего года план по расходам не выполнен», - отмечает Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, за 4 месяца не начато выполнение 203 бюджетных программ, что составляет 24% от их общего количества. Большинство из них - это программы социально-культурного направления, сферы социальной защиты, развития агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также развития регионов, считает он.

В частности, кассовое выполнение по таким важным программам, как осуществление мер по иммунопрофилактике, лечению сахарного диабета, преодолению эпидемии туберкулеза и СПИДа, внедрению инновационных технологий в производство технических средств реабилитации инвалидов, информатизация учебных заведений и издание для них учебников, выпуск украинской книги, а также приобретение школьных автобусов для сельских школ, информатизация и компьютеризация школ районов, выполнение общегосударственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства за 4 месяца составляет 0 гривен, подчеркивает В.ЮЩЕНКО.

Несмотря на потребности страны в продукции сельского хозяйства в контексте роста цен на продовольственную продукцию, состояние финансирования программ развития агропромышленного комплекса остается неудовлетворительным. Не выполняются программы, которые должны обеспечить будущее аграрного сектора экономики: программы по селекции, по защите, воссозданию и повышению плодородия почв и т.п. Низкий уровень финансовой поддержки фермерских хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов создает угрозу получению урожая в этом году в надлежащих объемах, говорится в письме к премьер-министру.

Президент Украины считает такое состояние финансирования упомянутых программ неприемлемым. «Если дело в распределении бюджетных ассигнований на протяжении года, прошу принять соответствующие меры для корректировки помесячной росписи государственного бюджета с целью более пропорционального распределения расходов на протяжении года, особенно по программам и мероприятиям, которые имеют общегосударственное значение», - отмечает глава государства.

В.ЮЩЕНКО также отмечает, что уже время изменить практику, когда более трети общего объема расходов по отдельным программам, которые имеют общегосударственное значение, осуществляется в IV квартале текущего года, что свидетельствует о неэффективном выполнении государством своих функций.