Губернаторам запретили ехать к Тимошенко

Председатели областных государственных администраций не прибудут завтра в Киев на запланированное заседание Кабинета министров, поскольку правительство не позаботилось о согласовании этих командировок с Президентом Украины.

Об этом заявил сегодня заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Он отметил, что уже не первый раз руководство Кабмина пытается вызвать председателей ОГА в столицу на разные совещания, однако заблаговременно не направляет соответствующие ходатайства об этом главе государства Виктору ЮЩЕНКО.

Президентский Секретариат неоднократно обращал внимание правительства на необходимость согласования всех выездов руководителей областей за пределы подчиненных им территорий, как этого требует Указ Президента от 11 февраля этого года. Однако и в этот раз руководство Кабмина приглашает председателей ОГА в Киев без санкции главы государства, заметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, об этих намерениях на Банковой узнали из сообщений средств массовой информации. Ни одного официального письма от Кабмина, в котором была бы указана дата и цель участия областных руководителей в правительственных совещаниях, в Секретариат Президента не поступало.

СМИ сообщают о планах Кабинета министров заслушать председателей ОГА относительно показателей инфляции во вверенных им областях, причем анонсируется вынесение строгих выговоров, отмечает Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

«Создается впечатление, что в вопросе командировок областных руководителей правительство поразила частичная потеря памяти. Возможно, эта странная забывчивость является лишь маскировкой намерений правительства переложить ответственность за рост инфляции на местное руководство. Ведь нередко из уст чиновников из Кабмина звучали заявления о каких-то уникальных особенностях развития инфляционных процессов в регионах, вне действия объективных экономических факторов в масштабах всей страны. Поэтому вполне достоверным выглядит предположение о том, что на очередном заседании Кабинета министров из председателей ОГА попытаются сделать громоотвод за многочисленные просчеты правительства в деле укрощения инфляции», - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Заместитель главы Секретариата отметил, что попытка вызвать руководителей ОГА без согласования с Президентом является примером некорректного поведения Кабмина в отношениях с главой государства. «Премьер-министр во время рабочих встреч с Президентом заверяла, что в двусторонних взаимоотношениях больше не будет факторов риска. Поэтому не стоит создавать напряженность там, где ее можно легко избежать, всего лишь четко выполняя указ Президента», - резюмировал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 9 июня на пресс-конференции министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что на заседании Кабинета министров 11 июня планируется заслушать председателей Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областных государственных администраций относительно причин, которые привели к наивысшему уровню инфляции в этих регионах.