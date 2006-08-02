БЮТ опровергает свою причастность к заявлениям Гольдфарба в адрес Мороза

Народный депутат Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ опровергает причастность БЮТ к заявлениям исполнительного директора Фонда общественных свобод Александра ГОЛЬДФАРБА в адрес председателя Верховной Рады Александр МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в интервью журналистам.

«У нас нет никаких отношений и нет дополнительных материалов и информации, которые поступали от тех, кто сегодня обвиняет МОРОЗА», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Народный депутат считает, что лидер СПУ А.МОРОЗ должен «общаться с теми, кто его обвиняет через прокуратуру».

А.ТУРЧИНОВ также напомнил, что в период его службы в СБУ представители российского олигарха Бориса БЕРЕЗОВСКОГО действительно передали Службе безопасности Украины записи майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО. «Эта информация проверялась и проводилась экспертиза. Но сложно было определить - копии это или оригиналы, поскольку они были представлены на электронных носителях», - добавил он. А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что «все голоса, которые звучали на пленках, были идентифицированы».

«После моего ухода со службы мне не известна дальнейшая судьба этих записей и результатов экспертиз», - отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 1 августа исполнительный директор Фонда общественных свобод А.ГОЛЬДФАРБ заявил, что предоставил в распоряжение Генеральной прокуратуры Украины показания свидетеля, который утверждает, что убийство Г.Гонгадзе якобы было совершено по заказу нынешнего председателя ВР А.МОРОЗА в сговоре с председателем российской финансово-промышленной структуры “Альфа-групп” Михаилом ФРИДМАНОМ.

Позже 1 августа Генеральная прокуратура Украины заявила, что свидетельства гражданина США, которые передал А.ГОЛЬДФАРБ, не содержат никаких объективных данных о причастности председателя ВР А.МОРОЗА к заказу на совершение убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

В свою очередь А.МОРОЗ и М.ФРИДМАН опровергли все обвинения представителей Фонда общественных свобод Бориса БЕРЕЗОВСКОГО о якобы причастности к убийству Г.Гонгадзе.

Между тем народный депутат от Соцпартии Николай РУДЬКОВСКИЙ не исключает, что заявление о якобы причастности А.МОРОЗА к убийству Г.Гонгадзе является местью БЮТ за то, что лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО не стала премьер-министром.