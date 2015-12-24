В России заверяют, что "ДНР" и "ЛНР" собираются "вернуться" в Украину
11:07, 24 декабря 2015Политика
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Террористические "ДНР" и "ЛНР" сохраняют намерение о "реинтеграции" в состав Украины, несмотря на обвинения в адрес украинской стороны в невыполнении ряда пунктов Минских соглашений.
REUTERS
Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры РФ, который был представлен на круглом столе "Минские договоренности. Итоги - 2015", сообщает ТАСС.
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По мнению авторов документа, несмотря на намерение "реинтегрироваться" в Украину боевики могут провести выборы в регионе по своим "законам", если Украина "даст повод".
"Никаких изменений позиции в настоящее время не предполагается. При этом республики будут признавать значимость Минских соглашений", - отметили в Центре политической конъюнктуры РФ.
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