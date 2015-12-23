Посол Украины в ООН: надеяться на решение вопросов Крыма и Донбасса за два года – нереалистично

За два года, на которые Украна избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН, решить вопрос крыма и Добасса не удастся. Такое мнение высказал новоназначенный посол Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет "Европейская правда".

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"Надеяться, что за эти два года будет решен вопрос Крыма и Донбасса, по меньшей мере, нереалистично. Это потребует гораздо больше времени", – ответил дипломат на вопрос о главных приоритетах Украины во время членства в СБ ООН.

Однако Ельченко отметил, что было бы ошибкой не воспользоваться участии Украины в работе СБ ООН. По его словам, отныне в Украине будет намного больше возможностей.

"Это означает, что можно будет поменять текст, сделать какое-то предложение, что-то откорректировать. И, возможно, нам легче будет найти компромисс по тому или иному вопросу", - отметил он.

"Здесь надо понимать: то, что зрители видят по ТВ – это открытое заседание. Но на самом деле все решения формируются не там. Основная работа происходит перед этим в закрытом формате, куда не пускают никого, кроме пятнадцати стран-членов СБ ООН. Причем это – длительные консультации, они могут идти неделями", - подчеркнул Ельченко.