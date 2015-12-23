В БПП требуют уволить Шокина, "крышующего коррупционеров и сепаратистов"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в сессионном зале парламента.

"Вчера Валентин Наливайченко находился более семи часов в Генеральной прокуратуре, давая показания по делу Геннадия Корбана. Действительно, прокуратура очень скрупулезно расследует это дело, но в то же время вызовов в Генеральную прокуратуру Бондаренко, Бойко, Вилкула, донецких сепаратистов мы не видим", - сказал депутат.

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По словам Фирсова, он не понимает, почему "с таким же упорством не расследуются дела в отношении "БРСМ-Нафты", "бриллиантовых" прокуроров, донецких сепаратистов, международных оффшорных компаний".

Фирсов выразил убеждение, что в Украине до сих пор выборочное правосудие.

"Я требую расследовать не только действия, связанные с политиками, которые не разделяют действия этой власти, но и требую расследовать действия политиков, которые представляют именно эту власть", - сказал он.

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Кроме того, парламентарий добавил, что необходимо "уволить прокурора Шокина, который позорит страну и крышует действия коррупционеров и сепаратистов".

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в сессионном зале ВР со стола депутата от “Самопомочи” Егора Соболева была якобы похищена папка с документами, где были подписи за вынесение на голосование вопроса об отставке Шокина.

22 декабря лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил о начале нового сбора подписей за отставку генпрокурора вместо похищенных.

Как известно, для инициирования вопроса о рассмотрении на заседании ВР вопроса об отставке генерального прокурора необходимо минимум 150 подписей народных депутатов, а для принятия решения - 226 голосов.