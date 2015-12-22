Ляшко сам начал собирать подписи за отставку Шокина вместо "украденных" у Соболева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко заявил на заседании парламента.

Он напомнил, что 11 декабря в сессионном зале со стола депутата от "Самопомочи" Егора Соболева была якобы похищена папка с документами, где были подписи за вынесение на голосование вопроса об отставке Шокина.

Ляшко отметил, что уже было собрано около 140 подписей депутатов.

"Тот, кто украл, думал, что он решил проблему. Нет, не решил проблему", - отметил он, заявив, что начал собирать подписи за увольнение генпрокурора.

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Он сообщил, что "сейчас за 5 минут сбора 30 народных депутатов подписались за отставку Шокина. Если мы такими темпами будем собирать подписи, то до 16 часов будет 226 голосов", - отметил Ляшко.

Он призвал всех депутатов поставить свои подписи под инициативой относительно отставки Шокина и начал ходить с подписным листом по сессионному залу, собирая подписи.

Как известно, для инициирования вопроса относительно рассмотрения на заседании ВР вопрос об отставке генерального прокурора необходимо минимум 150 подписей народных депутатов, а для принятия решения - 226 голосов.

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