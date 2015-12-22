В России сторонник "Правого сектора" получил условный срок за картинки в соцсети

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Забайкальского края.

Как отмечает ведомство, в январе 2015 года подсудимый целенаправленно создал на сайте одной из социальных сетей тематическую группу и на своей странице, к которой имелся доступ неограниченного количества пользователей, разместил рисунок и подпись к нему, содержащие оскорбления по национальному признаку в отношении русских. Такие действия были квалифицированы правоохранителями как направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности (ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ).

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В феврале он разместил на своей странице стилизованное изображение вооруженного конфликта и надпись, "призывающие к насильственным действиям в отношении всех, кто одобряет присоединение Крыма к России", что было квалифицировано по ч. 2 ст. 281.1 УК РФ как действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ.

"Государственное обвинение представило суду доказательства причастности подсудимого к названным преступлениям. Установлено, что подсудимый на момент совершения преступных деяний являлся активным приверженцем националистической идеологии и разделял взгляды экстремистской организации "Правый сектор", запрещенной в Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, указавшего на совершение подсудимым преступлений в несовершеннолетнем возрасте, и по их совокупности приговорил Алексея З. к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев, с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 1 год.