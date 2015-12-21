Гройсман: Рада приняла всю необходимую законодательную базу для введения безвизового режима

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и групп.

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«Наше с вами голосование позволило обеспечить необходимую законодательную базу для введения безвизового режима», - акцентировал спикер парламента.

По его словам, с позитивного отчета Европейской комиссии о введении безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом «фактически начался практический путь, который позволит украинцам получить безвизовый режим с европейскими странами».

«Это очень долгожданное событие», - подчеркнул Владимир Гройсман.