Гройсман: Рада приняла всю необходимую законодательную базу для введения безвизового режима
12:17, 21 декабря 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отмечает, что парламент принял всю необходимую законодательную базу для введения безвизового режима.
Рада обеспечила всю необходимую базу для безвизового режима / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и групп.
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«Наше с вами голосование позволило обеспечить необходимую законодательную базу для введения безвизового режима», - акцентировал спикер парламента.
По его словам, с позитивного отчета Европейской комиссии о введении безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом «фактически начался практический путь, который позволит украинцам получить безвизовый режим с европейскими странами».
«Это очень долгожданное событие», - подчеркнул Владимир Гройсман.
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