Гройсман: Рада приняла всю необходимую законодательную базу для введения безвизового режима

12:17, 21 декабря 2015
Политика
254 0

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отмечает, что парламент принял всю необходимую законодательную базу для введения безвизового режима.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и групп.

Читайте такжеПорошенко пообещал безвизовый режим с ЕС в следующем году

«Наше с вами голосование позволило обеспечить необходимую законодательную базу для введения безвизового режима», - акцентировал спикер парламента.

По его словам, с позитивного отчета Европейской комиссии о введении безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом «фактически начался практический путь, который позволит украинцам получить безвизовый режим с европейскими странами».

«Это очень долгожданное событие», - подчеркнул Владимир Гройсман.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter