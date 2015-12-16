Кабмин рекомендует Порошенко уволить глав Запорожской и Херсонской ОГА

Кабинет министров Украины принял решение рекомендовать президенту Украины уволить председателей Запорожской и Херсонской областных государственных администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили министр социальной политики Павел Розенко и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Они отметили, что принято решение об увольнении (рекомендации), в частности губернатора Херсонской области Андрея Путилова и Запорожской - Григория Самардака.

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"Нескольких губернаторов уволили в связи с переходом на другую работу", - сказал Розенко.

"Путилова и Запорожского Самардака", - добавил Жданов.

Как известно, Кабинет министров может только рекомендовать президенту уволить председателей ОГА, а увольняет их глава государства.

Как сообщал УНИАН, Путилов был назначен председателем Херсонской ОГА в сентябре 2014 года.

Самардак занимал должность председателя Запорожской ОГА с апреля 2015 года. Однако с избранием председателем Запорожского облсовета подал президенту заявление об увольнении.