Совет ЕС начал процедуру продления санкций против РФ после 31 января – Порошенко
18:32, 18 декабря 2015Политика
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Совет Евросоюза на уровне послов сегодня начал процесс формализации решения о продлении санкций против России после 31 января 2016 года на последующие шесть месяцев.
REUTERS
Об этом говорится в обращении президента Петра Порошенко по случаю решения ЕС относительно безвизового режима с Украиной и продления секторальных санкций против РФ.
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«Уже сегодня Совет ЕС на уровне послов начал процесс формализации решения о продлении после 31 января 2016 года на последующие шесть месяцев действия секторальных санкций в отношении Российской Федерации», - заявил глава государства.
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