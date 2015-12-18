В ЕС будут рады увеличению визитов граждан Украины и Грузии после введения безвизового режима - еврокомиссар

Об этом он сообщил сегодня на брифинге в Брюсселе, передает корреспондент УНИАН.

Отвечая на вопрос российского журналиста, знает ли Еврокомиссия о количестве тех людей, граждан Украины и Грузии, которые уедут из своих стран после введения безвизового режима, он ответил: «Мы не туристическое бюро».

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«Я думаю, что много людей отправятся в Европу, потому что народы этих стран (Украины и Грузии - УНИАН) долго ждали этой возможности. Но мы очень приветливо отнесемся ко всем, кто отправится в Европу», - заверил еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, сегодня,18 декабря, Европейская комиссия предложила предоставить со следующего года безвизовый режим гражданам Украины и Грузии, которые являются владельцами биометрических паспортов.