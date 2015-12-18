Украинская разведка передала НАТО имена всех кадровых офицеров РФ, командующих боевиками на Донбассе

Об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.

По словам Лысенко, вся информация о российских военных и ситуации на Донбассе передана в НАТО.

Читайте такжеСлова Путина о военном присутствии на востоке Украины еще раз подчеркивают "особую ответственность" РФ - Столтенберг

«Вчера во время своей пресс-конференции Путин заявил, что на Донбассе есть его люди, которые занимаются решением определенных вопросов. Очевидно, Путин имел в виду своих бывших коллег из ГРУ и ФСБ, но забыл упомянуть тысячи российских воинов с оружием и техникой, которые оккупировали часть украинского Донбасса. Также напоминаем, что всеми отрядами боевиков, так называемыми полками, бригадами и армейскими корпусами командуют именно кадровые российские офицеры на ротационной основе. И украинская разведка знает их всех поименно и по позывным», - отметил спикер.

Читайте такжеИ снова "добровольцы": в Кремле уточнили слова Путина о "решающих военные вопросы" на Донбассе

Лысенко отметил, что соответствующую информацию о ситуации на Донбассе президент Украины Петр Порошенко вчера передал нашим партнерам по НАТО во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.