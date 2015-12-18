Украинская разведка передала НАТО имена всех кадровых офицеров РФ, командующих боевиками на Донбассе
Украинская разведка знает поименно всех присутствующих на Донбассе кадровых российских офицеров, которые командуют войсками боевиков.
Об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.
По словам Лысенко, вся информация о российских военных и ситуации на Донбассе передана в НАТО.
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«Вчера во время своей пресс-конференции Путин заявил, что на Донбассе есть его люди, которые занимаются решением определенных вопросов. Очевидно, Путин имел в виду своих бывших коллег из ГРУ и ФСБ, но забыл упомянуть тысячи российских воинов с оружием и техникой, которые оккупировали часть украинского Донбасса. Также напоминаем, что всеми отрядами боевиков, так называемыми полками, бригадами и армейскими корпусами командуют именно кадровые российские офицеры на ротационной основе. И украинская разведка знает их всех поименно и по позывным», - отметил спикер.
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Лысенко отметил, что соответствующую информацию о ситуации на Донбассе президент Украины Петр Порошенко вчера передал нашим партнерам по НАТО во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.