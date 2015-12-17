Путин наконец-то признал, что россияне на Донбассе "решают" вопросы в военной сфере

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос УНИАН о вводе российских кадровых военных на Донбасс.

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«Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу», - сказал Путин.

Ранее глава Генштаба Муженко рассказал, что на Донбасс зашло новое подразделение вооруженных сил России. Он заявил о получении оперативной информации о заходе на территорию Украины подразделения, которое имеет на технике ромб и цифру 29.