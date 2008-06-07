Число неучтенных мигрантов в Украине перевалило за миллион

Украинские правоохранительные органы, в частности сотрудники ГАИ и участковые милиционеры, не обеспечивают достаточного противодействия нелегальной миграции в столицу Украины.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» № 21 от 7 - 13 июня 2008 заявил прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

«В то время, как Украина занимает четвертое место в мире по внутренней и по внешней миграции населения, а количество неучтенных мигрантов перевалило за миллион, та же ГАИ, например, в 2007 году не составила ни одного протокола в отношении водителей, которые перевозили бы нелегальных мигрантов», - подчеркнул Е.БЛАЖИВСКИЙ.

Неудовлетворительной, по мнению столичного прокурора, является деятельность также других подразделений столичной милиции.

«Участковые инспекторы традиционно забывают проверить, выехал ли из страны иностранец, у которого истек срок пребывания на территории Украины и который вследствие этого пополнил многочисленные ряды нелегалов», - сообщил Е.БЛАЖИВСКИЙ.

По его словам, в недостаточной мере используется также механизм депортации.

«В соответствии со статистикой, в 2007 году иностранными гражданами совершено 9867 административных правонарушений, а подразделениями МВД в столице на протяжении этого же года приняты решения о выселении лишь 2292 человек. И это невзирая на то, что оснований для применения данной санкции для еще 7575 иностранцев предостаточно», - отметил столичный прокурор.

При этом, в некоторых случаях сотрудники МВД пытаются депортировать из страны заведомо невинных людей, сообщил он: «Для создания видимости эффективной работы составляются протоколы об административных правонарушениях на лиц преклонного возраста и даже детей, которые не достигли возраста, позволяющего привлекать к административной ответственности».

Весьма неоднозначно оценил прокурор Киева и успехи Службы безопасности Украины, связанные с пресечением незаконной миграции.

«С одной стороны, в рамках предоставленных законом полномочий служба на протяжении 2006-2007 гг. прекратила функционирование 15 каналов незаконной миграции», - признал Е.БЛАЖИВСКИЙ, добавив: «Во время проверки законности использования предоставленного СБУ права принятия решений о выселении оказалось, что некоторые из них приняты преждевременно, без достаточного количества доказательств».