Яресько не собирается в премьерское кресло
11:07, 18 декабря 2015Политика
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По словам министра финансов, в Украине уже есть премьер.
Наталия Яресько не собирается в премьерское кресло / УНИАН
Министр финансов Наталья Яресько заявила, что не будет слагать свои полномочия. Об этом она сказала в эфире "1+1", передает ТСН.ua.
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На вопрос, хочет ли она занять премьерское кресло, чиновница ответила: "Ни в коем случае. У нас уже есть премьер-министр".
Добавим, несколькими днями ранее Порошенко, Гройсман и Яценюк в совместном обращении заявили, что смена премьера в Украине пока не актуальна.
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