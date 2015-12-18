Яресько не собирается в премьерское кресло

Министр финансов Наталья Яресько заявила, что не будет слагать свои полномочия. Об этом она сказала в эфире "1+1", передает ТСН.ua.

Читайте такжеЯресько призвала политиков не вносить раскол в правительственную команду

На вопрос, хочет ли она занять премьерское кресло, чиновница ответила: "Ни в коем случае. У нас уже есть премьер-министр".

Добавим, несколькими днями ранее Порошенко, Гройсман и Яценюк в совместном обращении заявили, что смена премьера в Украине пока не актуальна.