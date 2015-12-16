Порошенко, Яценюк и Гройсман призывают усмирить политические страсти в Украине

Об этом говорится в их совместном заявлении, размещенном на правительственном портале.

«Нужно поставить превыше всего интересы Украины, унять политические страсти и показать политическую культуру, достойную европейской страны», - говорится в заявлении.

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«Мы осуждаем истерическую антивластную, антиправительственную и антигосударственную кампанию, организованную коррумпированными олигархами», - отмечают Порошенко, Яценюк и Гройсман.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и председатель Верховной Рады Владимир Гройсман считают неприемлемыми любые формы противостояния внутри парламентской коалиции.