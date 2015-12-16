Порошенко, Яценюк и Гройсман призывают усмирить политические страсти в Украине

00:14, 16 декабря 2015
Политика
4594 0

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и председатель Верховной Рады Владимир Гройсман призывают унять политические страсти в Украине и поставить превыше всего интересы Украины.

фото: УНИАН

Об этом говорится в их совместном заявлении, размещенном на правительственном портале.

«Нужно поставить превыше всего интересы Украины, унять политические страсти и показать политическую культуру, достойную европейской страны», - говорится в заявлении.

Читайте такжеВопрос о смене премьера не на повестке дня – заявление Порошенко, Яценюка, Гройсмана

«Мы осуждаем истерическую антивластную, антиправительственную и антигосударственную кампанию, организованную коррумпированными олигархами», - отмечают Порошенко, Яценюк и Гройсман.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и председатель Верховной Рады Владимир Гройсман считают неприемлемыми любые формы противостояния внутри парламентской коалиции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter