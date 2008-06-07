НУ-НС шантажирует беженца из коалиции гражданством

Депутат от НУНС Роман Зварыч просит правоохранительные органы проверить информацию о законности получения депутатом Юрием Бутом украинского гражданства и относительно возможного сотрудничества с ФСБ.

Об этом говорится в депутатских обращениях Зварыча в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины.

"Прошу безотлагательно осуществить проверку информации о законности получения Бутом Юрием Анатольевичем в 2002 году гражданства Украины и отсутствия у него гражданства Российской Федерации", - сказано в обращениях.

Также он просит "безотлагательно осуществить проверку информации о сотрудничестве Бута Юрия с Главным управлением разведки Министерства обороны России и ФСБ Российской Федерации".

Как сообщил Зварыч "Украинской правде", у депутатов "есть основания считать, что Бут получил гражданство Украины, не избавившись гражданства Российской Федерации, если у него такое было".

"Кроме того по отдельному эпизоду есть основания сомневаться, не сотрудничал ли господин Бут когда-то, или до сих пор не сотрудничает с ФСБ", - сказал он.

По словам Зварыча, в случае, если в ходе проверки подтвердится, что Бут получил украинское гражданство, не избавившись от российского, это станет "железным основанием" для лишения его гражданства Украины, что в свою очередь является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

Вместе с тем Зварыч добавил, что фракция предлагает депутату сложить свои полномочия добровольно.

"Такой шаг будет хоть немного честным, так как на такой удар, который мы получили в спину от такого подлеца, мы не рассчитывали", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет, если Бут откажется написать заявление о сложении полномочий, Зварыч сказал:

"Я могу сказать только одно, чтобы не вдаваться в подробности. Я ему сделаю жизнь в парламенте очень непростой", - сказал он.

По его словам, фракция направит письмо на имя руководителя аппарата ВР с просьбой "найти другое место пребывания для этого депутата".

"Если он будет сидеть в сессионном зале между депутатами нашей фракции, я не могу гарантировать, что ему там будет весело", - сказал он.

Как известно, в пятницу утром депутат от БЮТ Игорь Рыбаков и депутат от НУНС Юрий Бут заявили про выход из коалиции.

"Украинская правда"