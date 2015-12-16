Иванчук: У Григоришина и Саакашвили есть договоренность любой ценой отправить Яценюка в отставку

Об этом Иванчук заявил в интервью "Новому времени".

По его словам, Саакашвили и Григоришин договорились отправить Арсения Яценюка в отставку "любой ценой".

"Согласованы их действия по дискредитации власти, по расшатыванию недоверия к правительству. Я думаю, что у них есть некая договоренность отправить Яценюка в отставку любой ценой. Но пусть это будет на их совести", - отметил он.

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Комментируя обвинения Саакашвили в свою сторону, Иванчук заявил, что ему "все равно, чьи фамилии и из чьего окружения" он называет.

"Я считаю, что губернатор не имеет права заниматься обвинениями. Если у тебя есть доказательства, берешь официальный бланк и отправляешь генпрокурору, сообщаешь об этом также журналистам, если не доверяешь генпрокурору. А так идет кампания по дискредитации власти, нагнетание истерии в обществе, мол, все плохие и все воруют", - заявил нардеп.

Полное интервью с Андреем Иванчуком читайте в свежем выпуске "Нового времени".