Поддержка Саакашвили олигархами очевидна - депутат
Народный депутат Максим Поляков заявляет, что поддержка олигархами одесского губернатора Михаила Саакашвили является на сегодня очевидным фактом.
Так он прокомментировал журналистское расследование под названием "Спонсоры Саакашвили", которое было опубликовано изданием "Наші гроші".
В частности, в расследовании говорится о том, что одними из спонсоров Саакашвили является совладелец ПАО "Финбанк" Александр Грановский и бывший владелец банка Борис Кауфман.
"Борис Кауфман - тот самый, что в разгар Майдана напрашивался в гости к Виктору Януковичу "на доклад и поздравить", - отмечает издание, добавляя, что Грановский и Кауфман известны в том числе из-за скандальной реконструкции Одесского аэропорта.
"Кауфман и Грановский договорились с Саакашвили сразу же. Это ни для кого не секрет", - подчеркнул народный депутат Максим Поляков.
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Он также сообщил, что как народный депутат лично обращался к Михаилу Саакашвили с документами об определенных компаниях, в которых "раскрывались воровские схемы и коррупция на таможне".
"К сожалению, все эти компании как работали, так и продолжают работать при Саакашвили", - подчеркнул Поляков.
Кроме того, народный депутат заявил, что ему известно о прямой связи между Саакашвили и российским олигархом Константином Григоришиным.
"Это ни для кого не секрет, что Григоришин сегодня максимально поддерживает Саакашвили. Тот факт, что он сегодня появляется почти во всех СМИ, говорит о том, что этот вопрос кем-то финансируется. Это является очевидным", - сказал он.
Максим Поляком считает, что новые антикоррупционные органы должны заинтересоваться фактом непрозрачного финансирования предвыборной кампании Саши Боровика, который баллотировался на должность городского головы Одессы и которого активно поддерживал глава Одесской облгосадминистрации.
Так же, по мнению народного депутата, правоохранительные органы должны проверить информацию о том, что Саакашвили, по его же словам, якобы "получал огромную зарплату в американском институте".
"По моей информации, это никакой не институт, а какой-то ларек, в котором никто не работает, да и существует он лишь на бумаге", - сообщил Поляков.
Он считает, что Саакашвили должен сам обратиться в соответствующие органы, чтобы доказать прозрачность и легальность своих доходов.
"Пусть он также ответит, почему его лишили гражданства Грузии. Это было бы очень интересно. Пусть он скажет, почему его так не любят грузины?", - резюмировал народный депутат.