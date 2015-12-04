Поддержка Саакашвили олигархами очевидна - депутат

Так он прокомментировал журналистское расследование под названием "Спонсоры Саакашвили", которое было опубликовано изданием "Наші гроші".

В частности, в расследовании говорится о том, что одними из спонсоров Саакашвили является совладелец ПАО "Финбанк" Александр Грановский и бывший владелец банка Борис Кауфман.

"Борис Кауфман - тот самый, что в разгар Майдана напрашивался в гости к Виктору Януковичу "на доклад и поздравить", - отмечает издание, добавляя, что Грановский и Кауфман известны в том числе из-за скандальной реконструкции Одесского аэропорта.

"Кауфман и Грановский договорились с Саакашвили сразу же. Это ни для кого не секрет", - подчеркнул народный депутат Максим Поляков.

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Он также сообщил, что как народный депутат лично обращался к Михаилу Саакашвили с документами об определенных компаниях, в которых "раскрывались воровские схемы и коррупция на таможне".

"К сожалению, все эти компании как работали, так и продолжают работать при Саакашвили", - подчеркнул Поляков.

Кроме того, народный депутат заявил, что ему известно о прямой связи между Саакашвили и российским олигархом Константином Григоришиным.

"Это ни для кого не секрет, что Григоришин сегодня максимально поддерживает Саакашвили. Тот факт, что он сегодня появляется почти во всех СМИ, говорит о том, что этот вопрос кем-то финансируется. Это является очевидным", - сказал он.

Максим Поляком считает, что новые антикоррупционные органы должны заинтересоваться фактом непрозрачного финансирования предвыборной кампании Саши Боровика, который баллотировался на должность городского головы Одессы и которого активно поддерживал глава Одесской облгосадминистрации.

Так же, по мнению народного депутата, правоохранительные органы должны проверить информацию о том, что Саакашвили, по его же словам, якобы "получал огромную зарплату в американском институте".

"По моей информации, это никакой не институт, а какой-то ларек, в котором никто не работает, да и существует он лишь на бумаге", - сообщил Поляков.

Он считает, что Саакашвили должен сам обратиться в соответствующие органы, чтобы доказать прозрачность и легальность своих доходов.

"Пусть он также ответит, почему его лишили гражданства Грузии. Это было бы очень интересно. Пусть он скажет, почему его так не любят грузины?", - резюмировал народный депутат.