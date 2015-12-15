Путин заявил, что у России и Беларуси близкие позиции на "урегулирование украинского кризиса"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Беларуси близкие позиции на «урегулирование украинского кризиса».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«Мы отметили близость позиций наших стран по таким актуальным темам, как урегулирование украинского кризиса и борьба с международным терроризмом в Сирии», - отметил Путин.
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Он заявил, что для укрепления региональной стабильности и безопасности стороны условились «активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество».
По словам Путина, на международной арене РФ и Беларусь проводят согласованную политику.
«В этом году особое внимание было уделено проведению в рамках ООН и других многосторонних организаций комплекса мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.