Путин заявил, что у России и Беларуси близкие позиции на "урегулирование украинского кризиса"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Мы отметили близость позиций наших стран по таким актуальным темам, как урегулирование украинского кризиса и борьба с международным терроризмом в Сирии», - отметил Путин.

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Он заявил, что для укрепления региональной стабильности и безопасности стороны условились «активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество».

По словам Путина, на международной арене РФ и Беларусь проводят согласованную политику.

«В этом году особое внимание было уделено проведению в рамках ООН и других многосторонних организаций комплекса мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.