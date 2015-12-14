Украина призывает страны-члены ООН требовать от России прекратить агрессию
Украинская сторона призывает страны-члены ООН потребовать от Российской Федерации немедленного вывода вооруженных сил РФ с территории Украины, прекращения нарушения воздушной, морской и сухопутной границы, прекращения поставок оружия и военной техники боевикам-наемникам террористических организаций, отмены любых актов, направленных на легализацию незаконной аннексии Крымского полуострова, и его деоккупации.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 41-й годовщины резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии».
Как отмечается в заявлении, за неполных два года в результате вооруженной агрессии РФ против Украины количество жертв гражданского населения Украины, по оценке ООН, достигло более 9 тысяч, по меньшей мере 20 тысяч человек получили ранения, «количество вынужденных переселенцев из зоны конфликта исчисляется миллионами».
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«Особенно циничными являются атаки агрессора и финансируемых РФ террористических организаций против гражданского населения. Россия остается спонсором терроризма на востоке Украины и продолжает оказывать финансовую, материальную и военно-техническую поддержку террористическим организациям в Украине, нередко под прикрытием так называемых «гумконвоев», – сказано в заявлении.
МИД Украины подчеркивает, что действия РФ по отношению к Украине как одному из государств-основателей ООН, в частности оккупация и попытка незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся прямая и косвенная военная интервенция на востоке Украины, подпадают под определение агрессии согласно ряду пунктов приложения к резолюции Генеральной ассамблеи ООН 3314 (XXIX).