Украина призывает страны-члены ООН требовать от России прекратить агрессию

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 41-й годовщины резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии».

Как отмечается в заявлении, за неполных два года в результате вооруженной агрессии РФ против Украины количество жертв гражданского населения Украины, по оценке ООН, достигло более 9 тысяч, по меньшей мере 20 тысяч человек получили ранения, «количество вынужденных переселенцев из зоны конфликта исчисляется миллионами».

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«Особенно циничными являются атаки агрессора и финансируемых РФ террористических организаций против гражданского населения. Россия остается спонсором терроризма на востоке Украины и продолжает оказывать финансовую, материальную и военно-техническую поддержку террористическим организациям в Украине, нередко под прикрытием так называемых «гумконвоев», – сказано в заявлении.

МИД Украины подчеркивает, что действия РФ по отношению к Украине как одному из государств-основателей ООН, в частности оккупация и попытка незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся прямая и косвенная военная интервенция на востоке Украины, подпадают под определение агрессии согласно ряду пунктов приложения к резолюции Генеральной ассамблеи ООН 3314 (XXIX).