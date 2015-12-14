Порошенко надеется, что Европейский совет 17-18 декабря продлит пакет санкций против России

Об этом он сообщил на встрече с вице-министром обороны Республики Польша Томашем Шатковским, министром обороны Латвии Раймондсом Вейонисом, министром обороны Литовской Республики Юозасом Олекасом и министром обороны Эстонии Ханнесом Хансо.

Также на встрече присутствовали секретарь СНБОУ Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель Главы АПУ Андрей Таранов.

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Порошенко поблагодарил министров за поддержку в реформировании сектора обороны и безопасности Украины и помощи в лечении раненых, а также отметил важность дальнейшего развития украинско-польско-литовской военной бригады.

Президент также отметил, что Украина за короткий срок смогла продемонстрировать значительный прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны, и развития своих Вооруженных сил.

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Во время встречи, глава государства уделил значительное внимание выполнению Украиной Минских договоренностей с целью «скорейшего прекращения огня и возвращению мира на Донбассе, начала политического процесса и возвращению украинского суверенитета над оккупированными территориями».

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что министры обороны Эстонии, Литвы, Латвии и Польши осудили агрессию России против Украины. Также он отметил, что во время встречи со своими коллегами из Польши и прибалтийских стран обсуждался ряд вопросов, основным из которых является дальнейшее углубление сотрудничества между странами в оборонной сфере, в подготовке специалистов оборонного ведомства, подразделений, проведении совместных учений.