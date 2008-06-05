Богатырева в деле Vanco лоббирует интересы Ахметова?

Решение Совета национальной безопасности и обороны, которым правительство обязано возобновить соглашение с компанией Vanco Prykerchenska Ltd, является заангажированным и содержит признаки политико-коммерческого лоббирования.

Об этом заявил директор PR-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, комментируя соответствующий указ Президента, подписанный 4 июня.

Эксперт отметил, что сама компания «Венко» признала, что одним из ее партнеров является структура Рината АХМЕТОВА, которая, кстати, «не принимала участия в конкурсе на разработку Прикерченского участка Черноморского нефтегазоносного шельфа».

В то же время, обращает внимание Т.БЕРЕЗОВЕЦ, председателм межведомственной комиссии по урегулированию спорных вопросов с «Венко» Президент Виктор ЮЩЕНКО назначил Раису БОГАТЫРЕВУ - политического соратника Р.АХМЕТОВА. Следовательно, по мнению эксперта, рассчитывать на объективность такой комиссии не стоит. "Это приблизительно, если бы урегулирование спорных вопросов с «Венко» и АХМЕТОВЫМ было поручено самому АХМЕТОВУ», - добавил он.

По мнению Т.БЕРЕЗОВЦА, ситуация, когда правительству «фактически выкручивают руки с целью защиты интересов одной из коммерческих структур, вызывает достаточно много вопросов, но является вполне понятной в контексте стремительного политического сближения В.ЮЩЕНКО и Р.АХМЕТОВА". По мнению эксперта, "элементом такого сближения и стала неубедительно замаскированная защита Президентом коммерческих интересов украинского миллиардера».

Как сообщал УНИАН, 4 июня Президент подписал указ, согласно которому вступило в силу решение СНБО от 30 мая о выводах Межведомственной рабочей группы по изучению вопросов соответствия законодательству при заключении и выполнении Соглашения между государством Украина и компанией «Венко Интернешнл ЛТД».

В своем решении СНБО, среди прочего, предложил Президенту Украины рассмотреть вопрос о приостановке действия распоряжения Кабинета министров от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».