От Тимошенко требуют ограничить аппетиты 1/2 доходов от приватизации

Приватизация предприятий энергетики должна проходить в рамках программы реформирования отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, выступая на пятом украинском инвестиционном форуме «Украина 2008: Реальность и Перспективы», организованном «Альфа-Банком».

«Президент настаивает на том, чтобы была принята единая программа реформирования энергетической отрасли или электроэнергетической отрасли, в рамках которой, с пониманием того, куда мы движемся, и должны продаваться сегодня объекты электроэнергетики», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что необходимо пересмотреть подход к использованию средств, полученных от продажи госпредприятий.

«Мы, наконец, должны остановиться в том, что мы проедаем все то, что получаем от приватизации. Минимум 50% (средств от продажи госпредприятий), и на этом настаивает Президент, должны капитализироваться государством. Если, например, мы приняли решение, что продаем теплоэнергетику, а атомная энергетика остается государственной, то минимум 50% от ресурсов, которые мы на сегодняшний день получим, продав теплоэнергетику, должны быть направлены на поддержку нашей атомной энергетики», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в письме на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заявлял, что выступает против преждевременной приватизации объектов электроэнергетики, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Отметив, что в последнее время Кабмин принял ряд решений, направленных на разгосударствление объектов электроэнергетической отрасли, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что реорганизация отечественной электроэнергетической отрасли, обновление основных фондов предприятий этой сферы являются неотложным заданием для обеспечения необходимого уровня энергетической безопасности государства.

По словам Президента, специалисты прогнозируют, что без кардинальных изменений в электроэнергетике уже на протяжении ближайших 5-7 лет экономика Украины ощутит дефицит электроэнергии.

В то же время, констатировал глава государства, Кабинет министров Украины не рассматривает возможных вариантов развития электроэнергетической отрасли, кроме как разгосударствление ряда объектов этой сферы.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, приватизация объектов энергетической отрасли, которые будут предусмотрены соответствующей программой, должна осуществляться исходя из следующих принципов: обеспечение реализации стратегических заданий по развитию электроэнергетики; направление не менее 50% средств, полученных от приватизации, на развитие государственных объектов электроэнергетической сферы, а именно: сетей транспортировки энергии, государственных генерирующих станций, в частности тепловых.