Яценюк озвучил свой прогноз инфляции

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что инфляция в 2008 году будет на уровне показателя прошлого года, то есть, составит около 16% (в 2007 инфляция составила 16,6%), при этом рост ВВП - на уровне 6-7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на пятом украинском инвестиционном форуме «Украина 2008: Реальность и Перспективы», организованном «Альфа-Банком».

«Однозначно инфляция будет высокой. Я ее ожидаю на уровне прошлого года... По росту ВВП на уровне 6-7% мы останемся в этом году", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, основным фактором, влияющим на повышение инфляции, будет оставаться рост цен на энергоносители и продовольственные товары.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что мировой рост цен на продовольственную продукцию, с одной стороны, повлиял на повышение цен на продукты питания в Украине, что является временным явлением, с другой стороны, это шанс для государства обеспечить развитие аграрного сектора.

«Таким образом, изменение конъюнктуры потребления развивающимися странами, начиная с Индии, Китая и заканчивая Европейским Союзом, положительно должно повлиять на экономические показатели Украины в среднесрочной перспективе, то есть, агропромышленный сектор благодаря этому кризису обязательно должен развиваться, - сказал А.ЯЦЕНЮК. – Что касается краткосрочной перспективы, то, конечно, мы получили определенный негативный эффект в виде роста цен на продукты питания, но этот негативный эффект будет однозначно краткосрочным и, я думаю, что вы увидите следующих три месяца, которые будут не инфляционными, если даже не дефляционными. Такова структура, как правило, в урожайные месяцы инфляция имеет очень умеренную составляющую, и мы ее прогнозируем на уровне 1% в месяц, это максимальный показатель, который мы ожидаем. Таким образом, та инфляционная динамика, которая была, начиная практически с июля-августа прошлого года, она будет определенным образом стабилизирована, в первую очередь, благодаря сезонности».

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине инфляция в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го - 10,3%).

Госбюджет-2008 рассчитан с учетом таких макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

В апреле т.г. Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2008 года с 13,8 до 17,2%. Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

4 июня на заседании парламента министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН сказал, что «по итогам года показатель инфляции может быть меньше, чем в прошлом году».

Б.ДАНИЛИШИН также отметил, что темпы роста ВВП, по прогнозам Минэкономики, будут составлять 6,8%.