Порошенко назвал бюджетную политику "бездарной"

На монетарную составляющую приходится 20-35% общего показателя инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель Совета Национального банка Петр ПОРОШЕНКО, выступая на 5 украинском инвестиционном форуме «Украина 2008: Реальность и Перспективы».

При этом он подчеркнул, что одними только монетарными методами с инфляцией не удастся справиться, так как в решении данного вопроса основой должна быть согласованность действий всех государственных структур.

«Политики должны перестать воспринимать высокий показатель инфляции как победу одних и поражение других, - сказал П.ПОРОШЕНКО. - И считаю, что после многомесячной дискуссии они это начинают понимать, но если бы они еще начали что-то делать. Я бы очень хотел, чтобы это начало проявляться, в том числе принятием бюджета».

По мнению П.ПОРОШЕНКО, на сегодня проводится «бездарная бюджетная политика с точки зрения борьбы с инфляцией, которая только раскручивает показатель инфляции».

«Те политики, которые наберутся смелости принять, ну скажем так, непопулистские решения для того, чтобы остановить инфляцию, в конечном итоге первыми от этого выиграют», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО потребовал прекратить «игры» вокруг курсовой политики Национального банка.

В.ЮЩЕНКО призвал председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА «отмежеваться от тех советчиков, которые действуют в политических, а не экономических интересах».

Президент подчеркнул, что в последние годы политика Нацбанка была адекватной. По его убеждению, сегодня инфляция не носит монетарный характер.